Евросоюз закрыл небо для всех авиакомпаний из Беларуси (обновлено)

Послы стран Европейского союза одобрили запрет на посадку белорусских самолетов на территории ЕС. Решение Совета Евросоюза о запрете на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты вступает в силу с 5 июня.

Об этом говорится в решении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза, передает Интерфакс-Украина.

"Это решение вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского союза", - сказано в документе.

Таким образом, поскольку документ опубликован в пятницу, 4 июня, решение Совета ЕС вступает в силу в субботу, 5 июня.

При этом в документе уточняется, что запрет "не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета" над территорией ЕС.

Ранее журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter сообщил, что "послы стран-членов ЕС дали "зеленый свет" на запрет на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Соответствующую процедуру завершат сегодня днем. Запрет вступит в силу в полночь".

Кроме того, по информации Reuters, Евросоюз также запретил белорусским авиакомпаниям полеты над территорией ЕС. Также послы настоятельно рекомендуют европейским авиакомпаниям избегать полеты над Беларусью, однако это не является официальным запретом.

Позднее Совет ЕС официально подтвердил введение дополнительных санкций в отношении белорусских авиакомпаний.

"Совет сегодня решил усилить существующие ограничительные меры с учетом ситуации в Беларуси, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ в аэропорты ЕС белорусских перевозчиков всех видов", – сообщается на сайте Совета.

"Таким образом, страны-члены ЕС будут обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или перелет над своей территорией любым самолетам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками", – отмечается в сообщении.

В Совете ЕС уточнили, что это решение принято в ответ на незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая, поставившей под угрозу безопасность полетов.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.