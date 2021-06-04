"Укрэксимбанк" планирует закрыть часть отделений и продать сеть банкоматов
Об этом сообщил глава правления банка Евгений Мецгер, передает FinClub.
"Сокращение непрофильного бизнеса предусматривает закрытие части офисов, учитывая, что мы предоставляем клиентам диджитал-каналы. Банк не будет продолжать развивать эквайринг и банкоматы: перейдет на аутсорсинг или откроет для клиентов бесплатное обслуживание во всех банкоматах страны. Но наращивать этот бизнес не будем. Возможно, рассмотрим его продажу другим розничным игрокам", – рассказал глава банка.
По словам Мецгера, "Укрэксимбанк" сконцентрируется на крупных клиентах, которым способен выдавать кредиты на $50-70 млн.
По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2021 года у "Укрэксимбанка" было 60 отделений по всей Украине.
"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3 место (246,887 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.