В машине начальника таможенного пункта обнаружили $700 тысяч наличными. ВИДЕО

Вчера, 3 июня, около города Броды, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) при обыске транспортного средства начальника одного из таможенных постов обнаружили и изъяли $704,3 тыс.

Как сообщает пресс-служба ГБР, начато уголовное производство по факту незаконного обогащения начальника таможенного поста.

По данным следствия, он систематически собирал и аккумулировал в себе деньги, полученные за содействие незаконному перемещению грузов через границу без уплаты таможенных платежей, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.

Как уточнили в Государственной таможенной службе, средства были обнаружены при обыске автомобиля, которым пользовался начальник смены таможенного поста "Ягодин" Волынской таможни Михаил Бурдейный. Также обыски проводились в помещении, где проживает Бурдейный.

Сейчас ему инкриминируется совершение правонарушений по признакам статей УК 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), ст.362 ("Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней") и ст. 367 ("Служебная халатность").

В Таможенной службе отмечают, что Михаил Бурдейный был среди 100 работников таможни, отстраненных от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны 2 апреля 2021 года.

"После того, как срок отстранения, определенный действующим законодательством истек, Бурдейный вернулся к исполнению служебных обязанностей", – пояснили в ведомстве.

Таможенная служба отмечает, что в отношении Бурдейного подготовлены материалы для передачи их правоохранительным органам для рассмотрения вопроса о привлечении его к уголовной ответственности.

"Гостаможслужба примет во внимание материалы следствия ГБР и будет учитывать полученную информацию при принятии следующих кадровых решений", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в апреле Таможенная служба заявляла об отстранении более 100 работников, среди которых 17 руководителей, от исполнения должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, 2 апреля СНБО принял решение о введении персональных санкций против лиц, причастных к организации контрабанды. Президент Владимир Зеленский сообщил, что по расчетам экспертов убытки из-за контрабанды для госбюджета достигают 300 млрд грн, из них более 100 млрд грн составляют убытки из-за неэффективной работы таможни.