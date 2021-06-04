СБУ обнаружила попытку ввоза химикатов с подсанкционного российского завода

Служба безопасности предупредила попытку ввоза более 20 тонн метилового эфира уксусной кислоты, произведенного на одном из российских предприятий.

Как отмечает пресс-центр СБУ, в отношении этой компании применены экономические санкции СНБО.

Сотрудники спецслужбы установили, что химический раствор организаторы уже переправляли на адрес одного из отечественных предприятий в Луганской области.

Правоохранители установили, что за последний месяц этот товар дельцы уже пытались ввезти в Украину. Однако, он сразу же был реэкспортирован назад в РФ. Но злоумышленники снова попробовали ввезти жидкость уже якобы от другого производителя. Вместо санкционного российского завода в документах было указано московское производственное предприятие, на которое экономические санкции и ограничения СНБО не распространяются.

Цистерну с метилацетатом изъяли.