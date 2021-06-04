"Укравтодор" нанял юристов за 50 миллионов для подготовки размещения евробондов

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") 28 мая подписало договор с компанией White&Case LLP (Великобритания) о предоставлении юридических консультаций по вопросам привлечения долгового финансирования путем выпуска еврооблигаций под государственные гарантии.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Услуги британских юристов обойдутся "Укравтодору" в $1,81 млн (около 49,1 млн грн по текущему курсу), что на 5% меньше ожидаемой стоимости закупки.

В тендере участвовали две компании – победитель и Linklaters LLP (Великобритания). Компании во время аукциона не торговались между собой.

Договор предусматривает до 4 тысяч часов работы юристов, а средняя почасовая ставка специалистов составит $705 в час.

В обязанности компании входит:

разработка модели привлечения долгового финансирования для заказчика;

анализ украинского законодательства и разработка изменений в него с целью реализаци модели привлечения средств;

представление интересов заказчика во время встреч с потенциальными кредиторами;

предоставление консультаций при подготовке всех необходимых документов для получения финансирования, а также в процессе его получения (сопровождение договоров) и после выполнения договоров.

Британская компания привлекла в качестве субподрядчиков украинских юристов – ООО "Авеллум Партнерс", учредителями которого являются юристы Николай Стеценко, Глеб Бондарь и Константин Ликарчук. Эту компанию вместе с этими же субподрядчиками в 2015-2017 годах нанимала КГГА для обслуживания внешнего долга Киева. Тогда цена вопроса составила практически $1 млн и оба тендера прошли по переговорной процедуре, поскольку Кабмин тогда установил монополию двух юридических компаний на помощь государственным заемщикам.

Кроме White&Case LLP как юридического советника, заемщики могли привлекать Lazard Freres SAS (Франция) как финансового советника. Это касалось Киева, "Укрзализныци", "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

Также White&Сase LLP была юридическим советником "Нафтогаза" в споре с итальянской фирмой "IUGAS", которая в 2008 году обвинила "Нафтогаз" в невыполнении контракта на поставку газа от 2003 года.

Как сообщалось, в конце мая Кабмин предоставил "Укравтодору" госгарантии для привлечения кредитных средств на сумму 10 млрд грн на срок до 15 лет. С учетом принятых правительством в апреле решений, с начала года "Укравтодор" получил гарантии государства по кредитам уже на 30 млрд грн.