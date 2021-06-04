Нацкомиссия проведет проверку отчетности "Оператора рынка" электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует назначить внеплановую проверку госпредприятия "Оператор рынка" из-за возможных нарушений в предоставлении достоверной информации в документах финансовой отчетности за четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года.

Соответствующий вопрос планируется рассмотреть на заседании НКРЭКУ 9 июня, передает отраслевое издание ExPro.

"Департамент лицензионного контроля предлагает принять постановление НКРЭКУ..., на основании которого провести внеплановую выездную проверку ГП "Оператор рынка" за период деятельности с 1 октября 2020 года по 31 марта 2021 года в соответствии с вопросами..., а именно соблюдения требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии в части достоверности предоставленных Регулятору данных в отчетности или в других документах", – сказано в обосновании к проекту постановления.

В НКРЭКУ указали, что договоры о купле-продаже электроэнергии на рынке "на сутки наперед" (РСН) и внутрисуточном рынке (ВСН) не могут заключаться напрямую, все операции осуществляются через "Оператора рынка".

При этом госпредприятие в финансовой отчетности в части чистого дохода в четвертом квартале 2020 года указало 14,7 млрд грн, а в первом квартале 2021 года – 82 млн грн. Объем купли-продажи электрической энергии на РСН и ВН за эти периоды остался почти на одном уровне (в четвертом квартале 2020 года было реализовано электроэнергии на РСН на 11,9 млрд грн, на ВСН – на 2,71 млрд грн; в первом квартале 2021 года на РСН – 13,3 млрд грн, на ВСН – на 2,7 млрд грн).

Как сообщает НКРЭКУ, "Оператор рынка" по собственному желанию с 1 января 2021 года решил вносить в статью доходов только агентское вознаграждение (переменный и фиксированный платеж для участников рынка).

Таким образом, по данным регулятора, "Оператор рынка" не вносит в доход стоимость реализованных на сегментах рынка объемов.