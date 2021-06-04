Украина и Азербайджан подпишут договор о безопасности пищевых продуктов

Украина и Азербайджан договорились подписать Соглашение о безопасности пищевых продуктов.

Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по итогам встречи руководства ведомства с делегацией Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно сообщению, подписание международного Соглашения позволит не только сохранить существующие объемы торговли, но и открыть новые рынки для представителей бизнеса обеих стран.

"На сегодняшний день между Украиной и Азербайджаном согласовано 12 форм ветеринарных сертификатов на экспорт из Украины в Азербайджан и 3 формы ветеринарных сертификатов на импорт из Азербайджана в Украину. Большим спросом в Азербайджане пользуется мясная продукция, кондитерские изделия, молоко и молочные продукты украинского производства", –отмечают в Госпродпотребслужбе.