Путин объявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2" (обновлено)

Сегодня, 4 июня, была завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2", работа по укладке второй нитки продолжается.

Об этом российский президент Владимир Путин заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает Интерфакс.

"Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось – с немецкой стороны труба подошла, с российской – нужно их приподнять и сварить, все, но прокладка сама завершена", – сказал Путин.

По словам российского президента, "Газпром" готов к заполнению трубопровода газом. На этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская", которая является отправной точкой нового газопровода.

"Газ на "Славянскую" подан. Таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока 2". Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной республики Германия", – заявил президент РФ.

Он также выразил надежду, что укладка второй нитки "Северного потока 2" будет завершена в течение двух месяцев.

"Я думаю, что он ("Северный поток-2", – ред.) должен быть реализован, особенно в условиях, когда новая американская администрация говорит о том, что она хочет выстроить благообразные отношения со своими основными партнерами в Европе", – сказал Путин, отвечая на вопрос, касающийся того, что американские санкции могут затруднить эксплуатацию "Северного потока 2".

Как сообщалось, Госдеп США в мае отказался ввожить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.