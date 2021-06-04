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"Нафтогаз" отказался от компенсации за хранение арестованного трубопровода Медведчука

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"Нафтогаз" отказался от компенсации за хранение арестованного трубопровода Медведчука
АО "Укртранснафта" отказалась от государственной компенсации за временное ответственное хранение арестованного имущества ООО "Прикарпатзахидтранс", в том числе объектов линейной части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Соответствующее решение было принято 3 июня на собрании акционеров "Укртранснафта", собственником которого является НАК "Нафтогаз Украины", сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собеседника в компании.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

Расходы на охрану и содержание трубопровода были согласованы НАК "Нафтогаз Украины", в то же время государство должно было компенсировать компании эти расходы в соответствии с действующим законодательством. 

В апреле Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), избрало победителем конкурса на передачу в управление части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" компанию "Укртранснафта".

Однако для полноценной эксплуатации участка компании необходимо получить большое количество разрешительных документов. Параллельно компания должна провести переговоры с владельцами ресурса из Беларуси и РФ и заключить договора.

Напомним, в 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA гражданина Германии Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

Джерело:  Интерфакс-Украина

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