Минимальная пенсия для пенсионеров старше 75 лет вырастет до 2500 гривен с 1 октября, – министр

Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет с 1 октября текущего года получат доплату к пенсии в размере 400 грн, а минимальная пенсия для них будет составит 2500 грн.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, выступая в парламенте, передает УНИАН.

"В этом году продолжена выплата 500 грн лицам 80+ и обеспечена минимальная пенсионная выплата на уровне 2600 грн. С 1 октября доплату к пенсии в размере 400 грн получат пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. Для них минимальная пенсионная выплата будет установлена ​​на уровне 2500 грн", – сказала Лазебная.

По словам министра, в Украине 2,4 млн пенсионеров старше 75 лет.

Также Лазебная сообщила, что с 1 декабря для пенсионеров старше 65 лет минимальная пенсия составит 2600 грн.

Кроме того, с апреля уже были повышены пенсии для 300 тыс. работающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда, средний размер повышения составил 193,32 грн. С 1 июля также будет проведено повышение минимальных пенсионных выплат для лиц с инвалидностью вследствие войны.

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Как сообщалось, Пенсионный фонд испытывает нехватку поступлений для обеспечения выплаты пенсий.

Так, дефицит Пенсионного фонда за январь-апрель 2021 года составил 7,6 млрд грн. В частности, его доходы за указанный период составили 159,6 млрд грн, а расходы – 167,2 млрд грн.