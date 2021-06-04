Нардеп Мялик не смог отменить подозрение в уклонении от налогов через суд

Суд подтвердил обоснованность подозрения народному депутату Украины Виктору Мялику (группа "За будущее") в уклонении от уплаты налогов более чем на 97 млн грн.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс-Украина.

Так, Печерский районный суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката в интересах нардепа на решение генпрокурора по уведомлению ему о подозрении.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн грн

3 июня Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева от 6 апреля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства следователя Государственного бюро расследований о наложении ареста на имущество подозреваемого.

В марте Мялик был уведомлен о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 97 млн грн.

По данным следствия, подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в селе Петропавловская Борщаговка и селе Софиевская Борщаговка многоквартирных жилых домов. После возведения домов он зарегистрировал на себя право собственности на 1,22 тыс. объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость, и ему было передано более 360 млн грн дохода от этих сделок. Однако доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал как доходы физлица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн.