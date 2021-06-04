Путин связал будущее транзита газа с политикой Украины
Об этом российский президент Владимир Путин заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, который транслировался в эфире РБК.
"У нас контракт по 40 миллиардов (кубометров, - ред.) в год на 5 лет. Но мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти. На ближайшие 10 лет объем может увеличиться на 50 миллиардов кубометров", – сказал Путин.
Путин отметил, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но "нужна воля Киева к нормальным отношениям".
"Пожалуйста, есть возможность загружать ГТС Украины в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит. Все можно и мы готовы к этому и ходит этого, нужна добрая воля украинских властей. Не для того, чтобы деньги брать и армию содержать…, а для того, чтобы экономику поднимать", – добавил российский президент.
Он назвал "сложными" отношениями с властями Украины.
"Нужно наладить нормальные экономические отношения, мы к этому готовы", – добавил российский президент.
Кроме того, по мнению российского президента, Украина завышает цены на транзит газа, снижая привлекательность своего транзита. Он также вспомнил о меморандуме о создании консорциума по управлению ГТС Украины, подписанном с президентом Леонидом Кучмой, который так и не был реализован. По мнению Путина, это демонстрирует риски для транзита газа через Украину.
Напомним, в соответствии с подписанным 31 декабря 2019 года соглашением, "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа через Украину и по заказу "Газпрома" бронирует у ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности ГТС.
Соглашение предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году – 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м ежегодно.Также "Газпром" может заказывать и оплачивать дополнительные мощности.