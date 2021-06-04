ГБР сообщило о подозрении еще двум чиновникам в деле о приватизации помещений "Арсенала"

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Полтаве при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении заместителю генерального директора Национального космического агентства Украины, заместителю председателя Фонда государственного имущества Украины и директору частного общества.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

Кроме того, в конце мая 2021 года о подозрении сообщено и директору Казенного предприятия специального приборостроения "Арсенал". Преступные действия подозреваемых нанесли государству ущерб более чем на 80 млн грн.

Установлено, что чиновник предприятия разработал преступную схему для завладения помещениями предприятия, которые не подлежали приватизации. На момент сделки предприятие разрабатывало и производило оптические и оптико-электронные приборы для космической, авиационной и наземной техники военного и гражданского назначения в Украине.

Несмотря на запрет приватизации помещений стратегического предприятия, злоумышленники разработали схему их незаконного присвоения и завладения земельными участками, на которых они расположены.

Для воплощения запланированного руководитель госпредприятия привлек должностных лиц Фонда государственного имущества Украины, Национального космического агентства Украины и руководителя одного из частных обществ.

Задачей чиновников было предоставление незаконных разрешений на отчуждение. Получив соответствующие разрешения, в 2010 году почти 10 тыс. квадратных метров помещения одного из корпусов КП СПБ "Арсенал" было продано подконтрольному юридическому лицу, чем государству нанесен более 80 млн грн убытков.

В незаконной приватизации государственного имущества (ч. 2 ст. 233 УК Украины) подозреваются четыре человека: директор КП СПБ "Арсенал", заместитель генерального директора Национального космического агентства Украины, заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины и директор частного общества.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора подозревает руководителя завода "Арсенал" в незаконной приватизации госимущества.

"По данным следствия, руководитель "Арсенала" в 2011 году, в сговоре с чиновниками Национального космического агентства, Фонда госимущества и субъекта хозяйствования, незаконно отчуждил в пользу ООО помещения казенного предприятия общей площадью 9,5 тыс. кв. м на улице Московская в Киеве", – говоритлось в сообщении Офиса генпрокурора.