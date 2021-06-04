Перевалка грузов в украинских портах упала с начала года на 19%, – АМПУ

Морские порты Украины в январе-мае 2021 года обработали 55,4 млн тонн грузов, что на 18,6% ниже показателей аналогичного периода 2020 года.

Об этом говорится в информации Администрации морских портов Украины, передает Интерфакс-Украина.

Больше всего за указанный период портами было обработано руды и зерновых грузов - 15,7 млн тонн (-14,1%) и 14,6 млн тонн (-33,1%) соответственно.

При этом перевалка нефтепродуктов выросла на 46,7% и составила 657,7 тыс. тонн.

По итогам января-мая перевалка экспортных грузов составила 42,6 млн тонн (-18,6% к аналогичному периоду 2020 года), импортных - 8,8 млн тонн (-13,4%), транзитных - 3,4 млн тонн (-25%), каботажных - 484,8 тыс. тонн (-42,5%).

Кроме того, за пять месяцев этого года было обработано 415 532 TEU контейнеров, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщалось, "Администрация морских портов Украины" в 2021 году надеется выйти на грузооборот морских портов 2019 года - 160 млн тонн.