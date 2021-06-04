Возмещение НДС крупным экспортерам превысило уплаченные ими налоги, – ГНС

Ряд крупных украинских экспортеров в 2020 году, в частности в сфере АПК и ГМК, получили из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость денежными средствами на сумму существенно выше, чем ими было уплачено налогов (без учета единого социального взноса, ЕСВ).

Об этом говорится в обнародованных данных Государственной налоговой службы, передает Интерфакс-Украина.

Так, в частности, экспортер подсолнечного масла и другой агропродукции "Кернел-трейд" получил 9,96 млрд грн возмещения НДС, а уплатил налогов 0,36 млрд грн, "Сантрейд" – соответственно 4,26 млрд грн и 0,23 млрд грн, АО "Каргилл" – 3,81 млрд грн и 0,09 млрд грн.

Среди экспортеров зерновых культур объем выплаченного в прошлом году возмещения НДС существенно превысил объем налогов, в частности, у "АДМ Юкрейн" – соответственно 4,66 млрд грн и 0,1 млрд грн, "Нибулон" – 4,28 млрд грн и 0,46 млрд грн и "Гленкор Агрикалчер Украина" – 2,77 млрд грн и 0,13 млрд грн.

Подобная ситуация и в горно-металлургическом секторе: например, ММК им. Ильича получил 5,49 млрд грн возмещения при уплате 0,96 млрд грн налогов, "Запорожсталь" – соответственно 5,22 млрд грн и 0,96 млрд грн, "Азовсталь" – 4,77 млрд грн и 0,66 млрд грн, ДМК – 3,2 млрд грн и 0,65 млрд грн. Несколько лучше соотношение у "ArcelorMittal Кривой Рог" – 6,22 млрд грн и 2,37 млрд грн.

В этом списке почти нет железорудных горно-обогатительных комбинатов, так как возмещение НДС у них сопоставимо с налогом на прибыль, но есть "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ) – 1,17 млрд грн и 0,29 млрд грн.

В случае предприятий, на которых занято много работников, значительные средства ими были уплачены в качестве ЕСВ, в частности "ArcelorMittal Кривой Рог" – 1 млрд грн, ММК им. Ильича – 0,71 млрд грн, "Запорожсталь" – 0,56 млрд грн, ДМК – 0,36 млрд грн, "Нибулон" – 0,25 млрд грн.

Ранее сообщалось,что в 2020 году возмещение НДС составило 143,1 млрд грн по сравнению со 151,9 млрд грн в 2019 году.