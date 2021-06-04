Сертификаты качества украинского зерна станут цифровыми, – Госпродпотребслужба
Об этом сообщила председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время конференции Grain Ukraine 2021.
"Мы планируем реализовать пилотный проект по диджитализации фитосанитарных сертификатов с помощью системы "Дия". Надеюсь уже скоро увидеть результаты этого проекта в каждой из областей", - отметила Магалецкая.
По ее словам, с начала 2021 года в сопровождении фитосанитарных сертификатов экспортировано из Украины 16 млн тонн зерновых и масличных культур, из них почти 3,2 млн тонн - пшеница, 0,35 млн тонн - ячмень, 12 млн тонн - кукуруза.
Как сообщалось, в конце марта в Украине стартовала весенняя посевная. Всего зерновые культуры во всех категориях хозяйств должны занять 15,5 млн га, или 55% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Посев яровых зерновых культур ожидается на площади 7,6 млн га, подсолнечника - 5,4 млн га, сои - 1,4 млн га, сахарной свеклы - около 223 тыс. га.