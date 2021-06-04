Облгазы вновь отказываются платить за отобранный из трубопровода газ, – Оператор ГТС

Операторы газораспределительных сетей (ГРМ) рассчитались с Оператором ГТС только за 1,3% отобранного для собственных производственно-технологических нужд в феврале.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

В компании отмечают, что 29 мая закончилось действие 90-дневной отсрочки платежей согласно постановлению регулятора №235 от 17 февраля для операторов ГРМ (обл- и горгазов) за негативные небалансы, образовавшиеся в феврале 2021 года.

"Облгазы должны были рассчитаться с Оператором ГТС Украины за газ, который отобрали из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов (ПТР), за 12 дней февраля (даты действия постановления) на сумму 1,5 млрд грн. Но уровень расчетов составил менее 1,3%", – сказано в сообщении.

В компании указывают, что такая динамика расчетов вызывает обоснованные сомнения относительно погашения аналогичной задолженности за март, которая должна быть оплачена в июне.

В целом облгазы должны оплатить Оператору ГТС почти 10 млрд грн за газ для ПТО. Из них 5,1 млрд грн – это уже просроченная задолженность, а 4,8 млрд грн – это начисления с отсрочкой оплаты до июня.

В феврале и марте 2021 года уровень отбора газа облгазами на собственные производственные нужды увеличился в семь раз по сравнению с январем. Всего за два месяца, когда действовала отсрочка платежей, облгазы отобрали из ГТС больше 1 млрд кубометров газа для ПТО.

"При этом население Украины исправно платит тариф на распределение облгазам объемом примерно 2 млрд грн ежемесячно, но рычагов контроля целевого использования этих средств нет. Как в очередной раз продемонстрировала практика, любые отсрочки платежей, судебные, переговоры и другие механизмы не останавливают практику бесплатных отборов газа из ГТС и злоупотребления облгазами", – отметил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

Как сообщалось, крупнейшими должниками Оператора ГТС являются "Киевоблгаз" (1,15 млрд грн), "Донецкоблгаз" (1 млрд грн), "Львовгаз" (835 млн грн), "Харьковгаз" (577 млн грн) и "Тернопольгоргаз" (529 млн грн). Источник: https://biz.censor.net/n3267095