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"Метинвест" Ахметова выкупил домны меткомбината ИСД до аукциона по его продаже

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"Метинвест" Ахметова выкупил домны меткомбината ИСД до аукциона по его продаже
ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), входящее в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, уже владеет тремя доменными печами (ДП) на Днепровском металлургическом комбинате, целостный имущественный комплекс которого будет выставлен на торги.

Об этом говорится в полном отчете Антимонопольного комитета (АМКУ) о результатах рассмотрения дела о предоставлении разрешения Metinvest B.V. на приобретение в собственность активов ДМК, передает Интерфакс-Украина.

"Следует отметить, что сейчас на территории общества находятся доменные печи, которые обеспечивают возможность осуществлять выплавку чугуна и принадлежат группе "Метинвест". На момент рассмотрения дела о концентрации ДМК использует доменные печи на правах аренды, печи входят в состав ЦИК", – сказано в отчете.

Согласно документу, ДКХЗ купил силовой трансформатор и три доменных печи (ДП-9, ДП-1М и ДП-12), расположенные на промышленных площадках ДМК еще 31 мая 2018 года, когда предприятием руководил близкий к "Метинвесту" менеджмент.

После этого, 15 февраля 2019 года между ДКХЗ Ахметова передал доменные печи не территории ДМК в аренду самому Днепровскому меткомбинату на срок 2 года 11 месяцев.

"Таким образом, сейчас группа "Метинвест" владеет частью активов, ранее принадлежавших ДМК, которые находятся на территории общества, – доменными печами, обеспечивающими возможность осуществлять выплавку чугуна. На момент рассмотрения дела о концентрации (…) ДМК использует активы на правах аренды", – отмечается в материала дела АМКУ.

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Как сообщалось, 20 мая Антимонопольный комитет разрешил нидерландской Metinvest B.V. опосредованно приобрести в собственность активы в виде целостного имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) с рядом условий. 

АМКУ также заявлял в своем сообщении, что предоставление разрешения на концентрацию компании Metinvest B.V. не говорит о том, что именно эта компания станет покупателем целевого объекта, поскольку новый владелец активов ПАО "ДМК" будет определен на аукционе на конкурсной основе, а на его покупку есть два претендента. 

В самом же "Метинвесте" в связи с этим отмечали, что установление обязательств "создает неравные условия по сравнению с прочими потенциальными участниками торгов".

Ранее, 28 января, Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Оптимал Трейд" на приобретение имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в корпорацию ИСД, а в 2017-2020 года находился под управлением менеджеров Рината Ахметова.

"Оптимал Трейд" – одна из крупнейших компаний по торговле металлами и металлическими рудами, на рынке ее также связывают с Ахметовым. Кроме того, ФИО ее основателя совпадает с данными одного из многолетних топ-менеджеров олигарха.

Напомним, в октябре 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ДМК ввел процедуру санации, управляющим санацией назначен Алексей Сокол. До этого ДМК с 2017 года возглавлял топ-менеджер из "Метинвеста" Александр Подкорытов.

Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" – на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

В мае 2017 года совладелец ИСД Сергей Тарута заявлял, что процедура банкротства "Днепровского металлургического комбината" неизбежна из-за агрессивных кредиторов. При этом Тарута отметил, что "Метинвест", в управлении которого находится предприятие, не будет препятствовать работе комбината.

В конце того же года нидерландская Metinvest B.V., материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", начала перепродажу части металлопродукции Днепровского металлургического комбината (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Джерело:  Интерфакс-Украина
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Топ коментарі

  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Да не олигарх он и не монополист!!!
    Просто удачливый бизнесмен - что не попросит у АМКУ как у золотой рыбки, тот ему сразу все и разрешает.
  • Юрий Семенец
    Просто бандит.
  • Shu Shu
    Зеленский борется с олигархами.
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