Реестр олигархов будет вести СНБО, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины будет самостоятельно вести реестр олигархов в Украине после принятия соответствующего президентского законопроекта, и составители списка не нуждаются в контролирующем органе.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает Интерфакс-Украина.

"Необходимости создавать дополнительные контролирующие институции над теми, кто будет составлять список олигархов, нет. Я не знаю, для чего они нужны. У нас есть СНБО, в который на сегодня входит 23 человека", – сказал Данилов, отвечая на вопрос, как будут формироваться списки олигархов и насколько большая здесь может быть коррупционная составляющая ввиду того, что спикер парламента Дмитрий Разумков говорил о необходимости создания дополнительных контролирующих органов над теми, кто будет составлять такой список олигархов.

По словам Данилова, "СНБО будет вести реестр олигархов". В то же время, по его словам, "прежде всего, необходимо дождаться самого списка олигархов".

"Он будет публичный и заседание СНБО по нему тоже будет публичным", - сказал он.

Данилов уточнил, что "в законопроекте об олигархах четко определено, кто может подать на заседание СНБО перечень лиц, которых, как он считает, можно относить к олигархам".

"Просто так попасть в этот перечень невозможно. Должна быть проведена определенная проверка, должны быть определенные аргументы, почему именно этот человек находится в списке олигархов. Если вы считаете, что можно взять любого человека с улицы и сказать, что это олигарх, то вы ошибаетесь. Есть процедура и она очень непростая", - сказал секретарь СНБО.

"Аппарат Совета национальной безопасности и обороны, когда будет готовить соответствующие документы, должен иметь 100% уверенности и доказательства, что тот или иной человек имеет отношение к олигархам", - подытожил Данилов.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в президентском законопроекте об олигархах существует конфликт интересов, и высказывается за необходимость создания специального органа, занимающегося вопросом составления реестра олигархов.

"Думаю, следовало бы создать отдельный орган, который бы занимался такими вопросами. Возможно, по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются подбором в Национальное антикоррупционное бюро, САП, возможно - с привлечением иностранных экспертов", - сказал Разумков на брифинге 3 июня, комментируя президентский законопроект об олигархах №5599.