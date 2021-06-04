СБУ заблокировала кибератаку спецслужб России на украинские органы власти

Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили факты целенаправленного распространения спецслужбами РФ вредоносного программного обеспечения. Заказчики планировали поразить компьютерные сети органов государственной власти, местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Специалисты СБУ установили, что в начале июня этого года была осуществлена массовая рассылка электронных писем с подменой адреса отправителя. Сообщения, в частности, якобы от Управления патрульной полиции Киева содержали вредные вложения и были направлены на адреса ряда государственных учреждений.

Вредоносное программное обеспечение инициирует удаление клиентской части программы (Средство удаленного администрирования) на пораженный компьютер. Это дает возможность иностранной спецслужбе удаленно осуществлять полный контроль над ПК. Установлены контрольно-командные серверы, которые в том числе находятся на территории РФ.

Киберспециалисты СБУ рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем, в том числе используя индикаторы, опубликованные в платформе "MISP-UA" для выявления их возможной компрометации и принятия оперативных мер.

Ранее сообщалось, что СБУ прекратила функционирование подпольного телекоммуникационного центра. Организаторы присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.