Управление делами президента оказалось должно десятки миллионов арендаторам госдач, – Данилов

Предприятия Государственного управления делами (ГУД, ДУСя) оказались должны десятки миллионов гривен бывшим чиновникам, которые арендуют у них госдачи.

Об этом на брифинге сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает УНИАН.

"Сегодня государственное предприятие должно средства этим людям, которые арендуют эти имения. Например... сегодня остаток средств, которые должно предприятие одной даме составляет 11,84 млн грн. Одному господину остаток средств составляет 2,91 млн грн. Еще у нас есть люди, которым мы задолжали 3,26 млн грн", – рассказал Данилов.

В то же время он сообщил, что на сегодняшнем заседании СНБО принято решение о выселении первых 20 арендаторов имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

В частности, среди них – экс-генпрокурор Святослав Пискун, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-министр юстиции Александр Лавринович, экс-министр здравоохранения Лариса Богатырева, бывший вице-премьер Владимир Семиноженко и экс министр угольной промышленности Виктор Тополов.

Кроме них, по словам Данилова, в этот список вошли Елена Панасюк, Людмила Зубко, Виктор Ивченко, Ольга Матвиенко, Сергей Юрчик, Лидия Гаврилюк, Иван Васюник, Валерий Череп, Юрий Гайсинский, Николай Петренко, Давид Макарьян, Борис Макарьян, Илья Папиш и Александр Ильин.

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Как сообщалось, 14 мая президент Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) проверить основания использования государственных домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге уточнил, что речь идет о 365 га заповедной государственной земли и 71 доме в Конче-Заспе и 32 домах в Пуще-Водице.

Речь идет о землях Госуправления делами президента, которым с 2015 года руководил Сергей Борзов, который сохранил должность после избрания Зеленского президентом, а летом 2020 года получил пост главы Винницкой ОГА.

До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

Жена чиновника Ирина Борзова является нардепом от президентской партии "Слуга народа". Отец Ирины Борзовой – Наум Баруля – известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова, а до последнего времени руководил проектом "Лига Смеха" Зеленского.