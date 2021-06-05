Вопрос о статусе олигархов могут вынести на референдум, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом, который вынесут на всеукраинский референдум, может стать вопрос о статусе олигархов.

Об этом он сказал во время своего обращения к народу по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами парламента по этому закону, у меня будет один вопрос. Этот вопрос относительно статуса олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, уже последним", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, законопроект об олигархах № 5599 – "только первый шаг". Его принятие должно стать фундаментов для противодействия олигархическому влиянию.

"Этот законопроект – первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И – да – этого больше не будет", – подытожил он.

Напомним, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", который накануне внес президент Владимир Зеленский и определил как неотложный.

В частности, закон определяет понятие "олигарх" как лицо, которое принимает участие в политической жизни страны, имеет значительное влияние на средства массовой информации, является конечным бенефициарным собственником субъекта естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке, а также стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов (2,27 млрд грн).