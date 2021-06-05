Франция начнет пускать вакцинированных от COVID-19 украинских туристов с 9 июня

Правительство Франции разрешило въезд туристам из Украины с 9 июня, но при соблюдении жестких условий.

Об этом говорится в официальной презентации по смягчению карантинных мер, передает avianews.com.

Отмечается, что все страны мира будут распределены на три сектора – зеленый, оранжевый и красный. Украина попала в оранжевую зону.

Согласно новым правилам, украинские туристы смогут совершать поездки во Францию, в случае полной вакцинации от коронавируса препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Это условие разрешает поездки с любой целью. Невакцинированные люди по-прежнему смогут въехать в страну только "по особым причинам".

В число одобренных вакцин вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Однако, пока неясно, является ли вакцина индийского производства CoviShield на основе разработки AstraZeneca одобренной, поскольку на сайте EMA указано другое торговое название вакцины, которая разрешена к использованию – Vaxzevria.

Сертификат о вакцинации признается Францией, если прошло 2 недели с момента ввода последней дозы для 2-дозовых вакцин и 4 недели с момента ввода 1-дозовой вакцины.

Если человек переболел COVID-19, он может сделать только одну прививку, при этом до момента въезда во Францию должно пройти не менее 2 недель.

Вакцинация не освобождает туристов от необходимости сдавать тесты на COVID-19. Перед вылетом необходимо пройти тест на антиген или методом ПЦР. В первом случае справка действительна 48 часов, во втором – 72 часа. Не стоит путать тесты на антиген с тестами на антитела. Для теста на антиген берется такой же мазок из носоглотки, как и при ПЦР-тестировании. Для проверки антител берется кровь.