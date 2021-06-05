Украинский экспорт с начала года увеличился на четверть, – Шмыгаль

За первые пять месяцев 2021 года украинский экспорт увеличился на более чем 25%, или почти на $5 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он добавил, что за отчетный период на 50% вырос экспорт в Китай, США, Турцию и Великобританию.

"Благоприятная внешняя конъюнктура, а также расширение географии экспорта из-за поддержки украинского бизнеса дали такой прекрасный результат", – написал глава правительства.

Напомним, экспорт Украины в Великобританию в первом квартале 2021 года вырос на 38%, при этом IТ-услуги превысили украинские традиционные экспортные группы, такие как металл, сельскохозяйственная продукция, масло.