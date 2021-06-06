Сальвадор может признать биткойны законным платежным средством

Президент Сальвадора Найиб Букел стремится ввести в стране законодательство, что позволит первому суверенному государству в мире принимать криптовалюту биткойн в качестве законного платежного средства.

Об этом сообщает CNBC, передает Укринформ.

Букел объявил о соглашении о сотрудничестве Сальвадора с платежной платформой Lightning Network Strike с целью построения современной финансовой инфраструктуры в стране с помощью биткойн-технологий.

"На следующей неделе я пришлю в парламент законопроект, что должен сделать биткойны законным платежным средством", - сказал Букел.

"Биткойн - это самый резервный актив, когда-либо созданный, и замечательная денежная сеть. Содержание биткойнов обеспечивает способ защиты развивающихся экономик от потенциальных инфляционных потрясений обычной валюты", - отметил основатель платежной платформы Lightning Network Strike Джек Маллерс.

Криптовалюта Bitcoin представляет наибольшую долю всего рынка криптовалют. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет самую развитую в мире инфраструктуру.