Центры массовой вакцинации открылись еще в 7 городах Украины

Центры массовой вакцинации работают уже в 10 городах Украины. Так, к Киеву, Одессе и Львову, где такие центры заработали на прошлой неделе, присоединились Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишни Плавни Полтавской области, Тернополь и Ривне.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook, передает Интерфакс-Украина.

"Также в будни продолжается активная прививочная кампания военных, врачей, работников социальной сферы, учителей и лиц старше 65 лет", - написал Шмыгаль.

В центрах вакцинации, открытых в Киеве, Одесе и Львове, за минувшие выходные от COVID-19 были вакцинированы 4 849 человек. В центрах вакцинировали граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении "Дия" или через контакт-центр Минздрава. Для прививок использовали вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

По данным Министерства здравоохранения, центры вакцинации будут работать по следующим адресам: