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Страны G7 одобрили минимальный налог на прибыль корпораций

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Страны G7 одобрили минимальный налог на прибыль корпораций
Страны "Большой семерки" договорились ввести минимальный налог на прибыль для транснациональных корпораций, который составит 15%.

Об этом сообщает BBC News, передает Интерфакс.

Министры финансов, собравшиеся в Лондоне, договорились бороться с уклонением от уплаты налогов, заставляя компании платить больше в тех странах, где они ведут бизнес.

"Министры финансов G7 сегодня, после многолетних дискуссий, достигли исторического соглашения о реформировании глобальной налоговой системы, чтобы сделать ее пригодной для глобальной цифровой эпохи - и, что крайне важно, чтобы она была справедливой, чтобы правильные компании платили правильные налоги в нужных местах", - заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак.

Решение, объявленное между США, Великобританией, Францией, Германией, Канадой, Италией и Японией, а также ЕС, может привести к притоку миллиардов долларов в правительства для погашения долгов, возникших во время кризиса и из-за пандемии коронавируса.

Правительства уже давно борются с проблемой налогообложения глобальных компаний, работающих во многих странах. Эта проблема стала особенно острой в связи с появлением огромных технологических корпораций, таких как Amazon и Facebook, так как до настоящего времени они могли открывать местные филиалы в странах с относительно низкими ставками корпоративного налога и декларировать там прибыль.

Джерело:  Интерфакс
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