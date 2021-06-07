В Украине зафиксировали 532 новых случая COVID-19

По состоянию на утро 7 июня в Украине зафиксировали 535 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 30 детей и 61 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 601 человека, умерло 33 пациента, выздоровело – 1 743. При этом совершили 17 591 тест.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ривненской (42) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 215 052 человека, выздоровел – 2 094 971, летальных случаев зафиксировали 51 215, провели 10 346 878 тестов.

Кроме того, с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 241 008 человек, за прошедшие сутки – 24 406.