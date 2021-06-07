Вашингтон не захотел приглашать Зеленского после смены руководства "Нафтогаза", – СМИ

Белый дом был готов пригласить президента Владимира Зеленского в США для встречи с Джо Байденом до его саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, однако отказался от этой идеи из-за решения сменить руководство "Нафтогаза".

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в администрации американского президента.

"Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз". Этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации, что он отказался от усилий по борьбе с коррупцией", – пишет издание.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.