Украинцы могут получить Международное свидетельство о вакцинации, – Минздрав

Граждане Украины, которые получили две дозы вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации для предоставления при пересечении границы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности, у семейного врача.

Отмечается, что документ заполняется на английском или французском, а также украинском языках. Свидетельство будет действительным только в случае введения вакцины, утвержденной Всемирной организацией здравоохранения.

Срок действия документа – один год с возможностью продления.