Фонд гарантирования выставил на продажу земельный участок "Родовид Банка" за 370 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион земельный участок под строительство в Киеве, принадлежащий АО "Родовид Банк", пребывающему в ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 30 июня в системе Prozorro.Продажи.

Участок расположен в Оболонском районе столицы в районе улиц Озерная, Богатырская и Северная, недалеко от станции метро "Героев Днепра". Его площадь составляет более 113,5 га.

Отмечается, что целевое предназначение земли – строительство, эксплуатация и обслуживание жилых домов и социально-культурных объектов. Ранее актив выставлялся на аукцион, однако не был куплен.

Стартовая цена лота – 370 млн грн. Аукцион пройдет по голландской модели.

Напомним, Национальный банк Украины в декабре 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии "Родовид Банка" и его ликвидации.

"Родовид Банк" пострадал от финансового кризиса 2008-2009 годов, потеряв ликвидность и способность обслуживать клиентов. В марте 2009 года в банк была введена временная администрация. В 2009 году правительство приняло решение о докапитализации банка на 8,4 млрд грн, еще 3,95 млрд грн банк получил от государства в 2011 году. В результате увеличения капитала доля государства в АО "Родовид Банк" составила 99,9%.

С 2011 года "Родовид банк" осуществлял свою деятельность в статусе санационного банка. Предполагалось, что задачей деятельности санационного банка будет проведение эффективной работы с активами банков государственного сектора и возвращение в течение 5 лет, государственных средств, направленных на капитализацию банка. Однако, поставленная задача не была достигнута.