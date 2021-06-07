Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об ограничения оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который был принят парламентом 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметил президент на форуме "Украина 30. Экология", в среднем украинец за год использует 500 пакетов.

Закон регулирует оборот пластиковых пакетов и нацелен на стимулирование развития производства биоразлагаемых пакетов.

В частности, закон запрещает бесплатное распространение пластиковых пакетов (кроме биоразлагаемых) в розничной торговле и заведениях общественного питания. Пластиковые пакеты должны предоставляться только за деньги. При этом розничные цены на такие пакеты не могут быть ниже за минимальные цены, установленные Кабмином.

Также предусматривается обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов и устанавливается штраф за нарушение этих норм.

Документ набирает силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев.

Кроме того, во время выступления Зеленский сообщил, что также разработан законопроект об управлении отходами, который предусматривает переработку отходов на вторичное сырье и грамотную утилизацию.

Ранее в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов уточнили, что запрет на бесплатное распространение тонких пакетов (до 50 микрометров) вступит в силу через девять месяцев после принятия закона. Запрет на оксоразлагаемые пластиковые пакеты начнет действовать с 2022 года, а на биоразлагаемые и сверхтонкие, которые являются первичной упаковкой для рыбы, мяса, льда и сыпучих продуктов – до 2023-го.

За указанное время магазины, супермаркеты, рестораны, кафе и аптеки должны полностью перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы – пакеты и сумки многоразового использования, бумажные пакеты, биоразлагаемые пакеты. При этом предприятия должны утилизировать все пакеты, которые попали под запрет, но остались в обороте. В противном случае их ожидает штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн, за повторное нарушение – 3,4 тыс. - 8,5 тыс. грн.