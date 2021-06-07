Зеленский подписал указ о восстановлении лесов (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о реализации проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в Украине.

Глава государства подписал документ во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экология", передает Интерфакс-Украина

"Мы начинаем проект "Зеленая страна". Мы поставили перед собой амбициозную, но досягаемую цель – за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Для этого в ближайшие три года будем стремиться высадить в Украине 1 млрд деревьев", – заявил он

Согласно опубликованному в понедельник вечером на сайте главы государства указу №228/2021 от 7 июня "О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов", Кабинету министров поручено в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о совершенствовании системы охраны, защиты и воспроизводства лесов, в том числе самосейных, стимулирования лесоразведения, сохранения и восстановление природных экосистем.

Кабмин также должен разработать и утвердить государственную целевую программу "Масштабное залеснение Украины", предпринять меры по реформированию лесного хозяйства, идентификации самозалесненных и пригодных для создания лесов земельных участков государственной и коммунальной форм собственности.

Кроме того, правительству поручено обеспечить финансирование в 2022 году и последующие годы мероприятий по охране, защите, использованию и воспроизводству лесов, а также внедрить механизмы для привлечения инвестиций в восстановление лесов.

Также Кабмин вместе с местными властями должны обеспечить содействие реализации инициатив общественных объединений в сфере воспроизводства лесов и организацию медийных, выставочных и других информационно-образовательных и воспитательных мероприятий, направленных распространение информации о необходимости сохранения и воспроизводства лесных ресурсов.

Также во время форума президент зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в Украине.