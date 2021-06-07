В Украине проведут аудит водных ресурсов, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.

Об этом он заявил во время выступления на форуме "Украина 30. Экология", передает Экономическая правда.

"Третий вопрос - это водные ресурсы и качественная питьевая вода. Мы обсуждали этот вопрос на прошлом заседании СНБО, и, аналогично аудиту недр, будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.

Кроме того, по его словам, идет подготовка к управлению речными бассейнами, построено 4 современные лаборатории и в соответствии с европейскими принципами начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины.

Напомним, по данным, Госэкоинспекции, за 2020 год было составила 3,7 тыс. протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн грн убытков. Отмечается, что в результате сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек Украине уже к 2050 году грозит дефицит питьевой воды.