Банки за неделю выдали "доступных кредитов" на 1,9 миллиарда

В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за неделю уполномоченные банки выдали 592 кредита на 1,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Всего с момента старта программы банки выдали 17 629 кредитов на общую сумму в 45,9 млрд грн.

Из них 18,36 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 5,89 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 21,7 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства на данный момент сотрудничает с 31-м банком.