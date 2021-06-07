Google выплатит 220 миллионов евро наложенного властями Франции штрафа

Американская компания Google, входящая в Alphabet Inc., выплатит штраф в размере 220 млн евро для урегулирования претензий французского антимонопольного регулятора (Autorite de la Concurrence), обвинившего компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке цифровой рекламы.

Антимонопольный регулятор Франции пришел к заключению, что Google, пользуясь своим положением, продвигала собственные рекламные сервисы в ущерб конкурентам, передает Интерфакс-Украина.

В рамках соглашения с регулятором компания пообещала изменить свои практики, улучшив взаимодействие рекламного сервиса Google Ad Manager с третьими сторонами.

"Решение наложить штраф на Google особенно важно, поскольку это первый раз в мире, когда регулятор взялся за проблему сложных аукционных алгоритмов, использующихся в сфере онлайн-рекламы", – заявила глава Autorite de la Concurrence Изабель де Силва.

Как сообщает Bloomberg, дело в отношении Google было возбуждено регулятором на основе жалобы, поступившей ему в 2019 году от News Corp., французской газеты Le Figaro и бельгийской медиа группы Rossel La Voix.

Напомним, дочерняя компания корпорации Google в Украине – ООО "Гугл" – уплатила 1 млн грн штрафа за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.