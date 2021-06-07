МАУ объявила об отмене начала полетов в Польшу из-за запрета полетов через Беларусь

В авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" заявили о пересмотре планов по восстановлению полетов в Польшу с 18 июня.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, фиксируемых МАУ на данном направлении", – говорится в сообщении.

Однако в компании добавили, что будут внимательно анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине.

"В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", – подчеркнули в МАУ.

Напомним, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" планировала возобновить с 18 июня полеты по маршруту Киев-Варшава-Киев, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.