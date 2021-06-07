Суд отпустил подозреваемого в госизмене бывшего чиновника СНБО под домашний арест (обновлено)

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении бывшему сотруднику Администрации президента Украины в совершении государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в период 2014 года подозреваемый, который на время совершения инкриминируемого ему преступления работал в АПУ, а затем – в СНБО, имея доступ к гостайне, вступил в сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал ему ведомости, которые получал в связи с исполнением служебных обязанностей.

"Подозреваемый собирал, систематизировал и анализировал ведомости, которые касались сферы экономики, внешнеполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с Евросоюзом, Россией и Китаем в независимости от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней", отмечается в сообщении.

В свою очередь в пресс-центре Службы безопасности Украины уточнили, что подозреваемый был государственным служащим категории "Б", он имел доступ к секретной информации по форме 2.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена").

Фамилия чиновника не разглашается.

"Досудебное следствие подтвердило факты осуществления бывшим чиновником разведывательно-подрывной работы против нашего государства. 1 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд", – сообщили в СБУ.