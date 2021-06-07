Власти России обещают запустить газопровод "Северный поток-2" до конца года

Строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца 2021 года и он будет введен в эксплуатацию.

Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1", передает Интерфакс-Украина.

"Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию", – сказал Новак.

При этом глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из участников проекта) Райнер Зеле назвал "приятной неожиданностью" завершение укладки первой нитки газопровода "Северный поток 2" в начале июня, отметив, что ожидал этого немного позже.

"Это зависит от состояния моря – сколько миль баржа-трубоукладчик может реально пройти в день. И это положительный сюрприз для всех нас", – сказал глава австрийской компании.

Как сообщалось, на минувшей неделе российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Напомним, Госдеп США в мае отказался ввожить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.