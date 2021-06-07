"Укртрансгаз" готовится к максимальной закачке газа в хранилища в августе

АО "Укртрансгаз", являющийся оператором подземных газовых хранилищ (ПХГ), готовится к пиковой нагрузке по закачке газа в хранилища в этом году в августе-сентябре.

Об этом и.о. гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Пиковую нагрузку традиционно ожидаем ближе к отопительному сезону – в августе-сентябре. Учитывая, что цены на газ в мае устанавливали "рекорды", газовые трейдеры находятся в режиме ожидания лучших ценовых предложений для создания запасов", – пояснил глава компании.

По его словам, в этой ситуации оператор ПХГ пока сосредоточился на модернизации "подземок".

"Учитывая эти рыночные тенденции, в мае мы усилили программы модернизации, в частности, проводим работы, требующие существенного ограничения или приостановления процесса закачки газа. Таким образом, используем возможность для повышения надежности оборудования ПХГ во время отопительного сезона 2021/2022", – отметил Перелома.

Как сообщалось, по данным "Укртрансгаза", на 1 июня уровень газа в украинских подземных газохранилищах достиг 15,5 млрд куб.м, что на 13% меньше, чем в 2020 году, но на 22% выше, чем в среднем на эту дату в течение пяти лет.

В том числе иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 4,4 млрд куб. м газа, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако эти запасы постепенно снижаются.

При этом с начала сезона закачки, в течение мая, в ПХГ поступило 0,33 млрд куб. м газа. Это в четыре раза меньше, чем в мае 2020 года.