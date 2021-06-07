Резервы Нацбанка сократились за месяц на $160 миллионов

На 1 июня 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $27,839 млрд.

Как сообщает пресс-служба Национального банка, в мае они сократились на 0,6% в связи с погашением внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.

Так, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга составил $650,6 млн (в эквиваленте). В частности, $529,3 млн были направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), остальное – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В то же время поступления в пользу правительства составили $417,9 млн, из которых $354,3 млн – от размещения ОВГЗ. Кроме того, в мае Нацбанк и правительство уплатили $64,3 млн в пользу Международного валютного фонда.

Еще одним фактором, повлиявшим на объем резервов, регулятор назвал переоценку финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В мае их стоимость увеличилась на $136,8 млн.

"Межбанковский валютный рынок в мае был сбалансированным, поэтому Нацбанк не проводил валютные интервенции. Текущий объем международных резервов покрывает 4,2 месяца будущего импорта, что есть достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка", – подытожили в регуляторе.

Напомним, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составляли $28 млрд.