"Ощадбанк" подал апелляцию на отмену решения арбитража о выплате Россией $1,3 миллиарда

Государственный "Ощадбанк" подал в кассационный суд Франции заявление об апелляционном оспаривании решения апелляционного суда Парижа об отсутствии у арбитража юрисдикции по делу о возмещении украинскому банку $1,3 млрд убытков от аннексии Крыма.

Об этом сообщил глава правления "Ощадбанка" Сергей Наумов, передает Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что решение апелляционного суда никак не повлияло на финансовое положение банка.

Как сообщалось, Апелляционный суд Парижа 30 марта поддержал позицию Министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску украинского Ощадбанка на $1,3 млрд. "В частности, РФ удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно, крымское отделение "Ощадбанка", были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", - утверждает Минюст РФ.

Напомним, в ноябре 2018 года международный арбитраж в Париже постановил взыскать с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка". Кроме того, российская сторона должна будет выплатить проценты, которые будут начисляться на эту сумму до тех пор, пока исковые требования не погасят полностью.

17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) о взыскании $1,3 млрд, а также процентов, с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

"Ощадбанк" обратился в международный суд в августе 2016 года. В банке посчитали, что после присоединения Крыма к России потеряли активы на сумму более $1 млрд.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал в рейтинге второе место (279,702 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.