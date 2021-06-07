Центры вакцинации против COVID-19 за выходные обслужили 15 тысяч украинцев

В течение выходных, 5-5 июня, в 14 центрах массовой вакцинации в городах Украины привили 15 025 человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, прививка совершалась китайской вакциной CoronaVac, производства компании Sinovac.

Отмечается, что на выходных работали три центра в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ривному, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

В процессе вакцинации были задействованы 79 мобильных бригад.

Наибольшее количество прививок за два дня совершили в Киеве на базе Международного выставочного центра – 5 048, во Львове на базе стадиона "Арена Львов" – 2 447 и в трех центрах Одессы – 1 329.

Напомним, на утро 7 июня в Украине привили 1 241 008 человек, за прошедшие сутки – 24 406.