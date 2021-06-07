Санкции против России будут всегда, – МИД РФ

Санкции против России будут всегда, Москва не будет просить об их отмене и должна быть готова к новым ограничительным мерам.

Об этом замглавы российского МИДа Александр Панкин заявил в Госдуме на слушаниях, посвященных санкциям стран Запада против РФ, передает Интерфакс.

"Россия не пойдет просить кого-то снять санкции. Понятно, что мы не будем каяться за то, чего мы не делали. Понятно, что Крым-то мы не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами. Когда мы говорим о противодействии, мы должны говорить и о готовности к новым санкциям. Безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся "под сукном" и которые будут задействованы в те моменты, в тех условиях, в которых это будут сочтено нужным", – сказал представитель российского МИДа.

"Понятно, что подготовиться ко всему нельзя, но уже в экономическо-финансовом блоке развернута серьезная работа, связанная с переводом расчетов в национальные валюты, внедрением платежных систем "на случай, если". Но "случаев, если" может быть очень много, ко всем не подготовишься, понятно, что мы не можем полностью замкнуться на себе", – добавил замминистра внутренних дел РФ.

При этом он отметил, что Москва будет пытаться влиять на попытки введения санкций "через заинтересованные круги".

Как сообщалось, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что финансовые власти России готовят решения в ответ на возможное отключение страны от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад продемонстрировать готовность ввести новые санкции в отношении России, в частности, отключив от международной системы банковских платежей SWIFT, чтобы сдержать агрессивные действия в отношении Украины.

Ранее Кулеба на совещании министров иностранных дел Европейского союза предлагал в дополнение к существующим европейским санкциям против отдельных российских чиновников подготовить пакет секторальных санкций против РФ. Однако затем он признал, что в странах Евросоюза нет консенсуса по этому вопросу.