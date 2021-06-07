"СЕТАМ" выставил на продажу элеваторный комплекс в Ивано-Франковской области за 364 миллиона
Как сообщают в "СЕТАМ", начальная цена лота – 363,5 млн грн, минимальная цена конечной продажи актива – 294,45 млн грн, передает Интерфакс-Украина.
Комплекс зданий общей площадью 339,1 кв. м, расположенный на двух участках общей площадью 17,4 га, предназначен для приема, доработки, хранения и отгрузки зерна и продуктов его переработки. Техническое состояние актива удовлетворительное.
ГП "СЕТАМ" уточнило, что элеватор может принимать до 5 тыс. тонн зерна в сутки, отгружать – 2,5 тыс. тонн/сутки. Мощности предприятия по сепарации и сушке зерновых составляют по 400 тонн/час. Объект оснащен автомобильными и железнодорожными подъездными путями, а также всеми необходимыми коммуникациями.
Помимо производственных зданий, на объекте размещены электроподстанция, два пункта взвешивания с весами, работающими с грузами до 80 тонн, модульная бытовка и лаборатория.
Торги состоятся по голландской модели.