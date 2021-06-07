"МТБ Банк" привлек кредит рефинансирования на 400 миллионов

"МТБ Банк" на тендере Национального банка Украины 4 июня привлек 400 млн грн под 7,5% годовых по 90-дневному рефинансированию.

Согласно сообщению регулятора, Нацбанк также предоставил 90-дневное рефинансирование Аккордбанку (290 млн грн) и Радабанку (110 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 53 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 70,792 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта и 7 мая 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 13 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 72,931 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней и на срок от года до пяти лет состоится 11 июня.