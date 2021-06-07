Власти Киева планируют строительство паркингов возле парка Шевченко и Михайловской площади

КП "Киевское инвестиционное агентство" предложило инвесторам проекты строительства подземных паркингов возле парка Шевченко и на Михайловской площади.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в интервью Радио Свобода.

"Сейчас город, особенно центр, плотно застроен. И мы рассматриваем много проектов подземных паркингов, ищем инвесторов, потому что это недешевые проекты, но качественные и дают хорошую прибыль на долгосрочные инвестиции. И сейчас уже "Киевское инвестиционное агентство" предложило возле парка Шевченко и на Михайловской площади возле МИДа подземный паркинг, на Подоле, в урочище Кожемяки будет подземный паркинг", – сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что систематизация дорожного движения, особенно в центре города, требует много шагов.

"Алгоритм действий у нас уже есть прописан. Нам нужно будет (я говорю откровенно) 2-3 года для того, чтобы более-менее систематизировать эту работу", – заявил Кличко.

Он также назвал спекуляцией обвинения в том, что работа эвакуаторов в Киеве построена на возможных коррупционных схемах.

"Что касается эвакуации, все делается прозрачно. Это спекуляция, там какая-то коррупционная схема. Вообще нет! Мы абсолютно прозрачны. Приглашаю, если есть возможность, правоохранителей – пусть они проверят. Я дам задание, чтобы разложили все составляющие. Но я считаю преступлением, когда стоит знак "парковка запрещена", а паркуют там, где хотят", – подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, по итогам 2020 столица Украины оказалась на 7 месте по уровню пробок в мире, свидетельствует исследование рейтинга TomTom. На 6-м и 8-м местах – индийские города Бангалор и Нью-Дели.

В Европе Киев – второй по уровню пробок, уступая Москве и Стамбулу.