"Роскосмос" может потерять миллиардный контракт на запуск спутников из-за санкций

"Роскосмос" ожидает санкций, направленных на то, чтобы лишить российскую госкорпорацию нового контракта с OneWeb на запуск спутников связи.

Об этом гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил на слушаниях в Госдуме, посвященных санкциям стран Запада против РФ, передает Интерфакс.

"После вывода первого поколения данной системы, нам, видимо, директивно запретят это делать, и контракт уедет к товарищу Маску", – сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что санкции, введенные против РФ, не могут помочь в развитии экономики страны.

"Санкции мне лично мешают. Я с ними никогда не соглашусь и не буду делать лицемерных заявлений по поводу того, как это хорошо", – сказал Рогозин.

При этом глава "Роскосмоса" назвал "глупыми" заявления о том, что санкции помогают развивать экономику.

"Потому что национальную экономику надо развивать вне зависимости от санкций – это приоритет руководства страны", – сказал Рогозин.

Напомним, в июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с космодромов "Байконур", "Восточный" и Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

9 апреля 2021 года "Роскосмос" и OneWeb провели переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.