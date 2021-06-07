"Датагруп" завершила покупку оператора Volia

Компания "Датагруп" объявила о подписании соглашения о приобретении компании Volia – ведущего украинского провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного интернет-доступа.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил финансирование для осуществления сделки на сумму $65 млн, что является крупнейшим кредитом ЕБРР в украинском секторе телекоммуникаций, медиа и технологий.

"Объединение "Датагруп" и Volia создаст нового национального лидера на украинском рынке фиксированной связи в ключевых клиентских сегментах – B2C, B2B и в сегменте оптовых продаж. Объединенная сеть будет охватывать более 4 млн украинских домохозяйств в 50 крупнейших городах страны, а оптоволоконная инфраструктура протяженностью более 30 тыс. км станет одной из крупнейших в стране. Благодаря интеграции абонентских баз, оптимизации затрат и бизнес-процессов, а также масштабной модернизации сети мы ожидаем ускорения развития объединенной компании в два раза в течение ближайших пяти лет", – рассказал генеральный директор "Датагруп" Михаил Шелемба.

Он добавил, что объединенная компания также планирует сосредоточится на предоставлении своим клиентам дополнительных услуг: облачных продуктов и сервисов по кибербезопасности для клиентов B2B, а также решений IoT и OTT для розничных клиентов.

В объединенной компании будут работать более 4000 сотрудников, которые будут обслуживать более миллиона клиентов.

Ранее национальный оператор фиксированной связи и цифровых услуг компания "Датагруп" (Datagroup Holding Limited) оценила стоимость покупаемых ею двух украинских компаний, входящих в структуру группы Volia, в 1,51 млрд грн.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины разрешил "Датагруп" купить три компании, входящие в структуру группы Volia: ООО "Киевские телекоммуникационные сети", ООО "Телесвит" и Oisiw Limited (Кипр).

Вдекабре 2020 года "Датагруп" объявила о покупке 100% группы компаний Volia в Украине. Для финансирования сделки "Датагруп" привлекла кредит в размере $65 млн у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Инвестфонду Horizon Capital принадлежит 96,13% "Датагруп", оставшимися 3,87% владеет гендиректор компании Михаил Шелемба.