В Украине разработали стратегию продовольственной безопасности до 2030 года

Кабинет министров Украины разработал проект распоряжения "Об одобрении Стратегии продовольственной безопасности на период до 2030 года", определяющий приоритеты в области продовольственной безопасности

Украине разработали проект распоряжения Кабинета Министров Украины "Об одобрении Стратегии продовольственной безопасности на период до 2030 года".

Об этом сообщила председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время мероприятия, посвященного Всемирному дню безопасности пищевых продуктов.

"Стратегия направлена на определение приоритетов в сфере продовольственной безопасности как составляющей национальной безопасности государства, формирование направлений и способов их достижения, а также формирование у всех заинтересованных сторон понимания важности предотвращения голода и недоедания наиболее уязвимых слоев населения", - рассказала Магалецкая.

Стратегия будет предусматривать:

создание системы национального и регионального мониторинга продовольственной безопасности для выявления и раннего предупреждения продовольственной угрозы;

разработку и внедрение плана действий обеспечения населения пищевыми продуктами в условиях чрезвычайных ситуаций;

меры по развитию устойчивого сельскохозяйственного производства;

диверсификацию производства;

создание устойчивых производственно-сбытовых систем.

По словам Магалецкой, сейчас Украина продолжает внедрять национальную систему контроля качества и безопасности пищевых продуктов, которая будет эквивалентна системе Европейского союза, что основывается на важном принципе обеспечения контроля "от поля до стола".

Результат этого направления евроинтеграции можно увидеть уже сегодня: это и рост объемов торговли между Украиной и ЕС аграрной и пищевой продукции, и динамичный рост количества предприятий, которые имеют разрешение на экспорт в ЕС, и повышение уровня качества украинских пищевых продуктов.